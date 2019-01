FINALE! Dänemark stürzt Weltmeister Frankreich

Das Endspiel geht am Sonntag (17.30 Uhr) in Herning über die Bühne. Dort hatten die Österreicher, die das Turnier am Ende auf Rang 19 abschlossen, den Aufstieg in die Zwischenrunde mit nur einem Sieg bei vier Niederlagen verpasst. Für Olympiasieger Dänemark geht es nach dem Triumph über den sechsfachen Weltmeister um den ersten WM-Titel überhaupt. Fix ist schon jetzt die vierte Medaille der Verbandsgeschichte nach Bronze 2007 sowie Silber 2011 und 2013.