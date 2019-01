Weltcup-Stimmung bei den Promis im Krone-Haus!

Die vorverlegte Abfahrt kam wohl noch zu früh für den „Terminator“- Arnold Schwarzenegger fehlte am Freitag auf der Ehrentribüne beim Streif-Spektakel. Bei der abendlichen Weißwurstparty dürfte die Arnie-lose Zeit aber vorbei sein. Den Abfahrern schauten zahlreiche Promi-Stammgäste auf die Brettln. Platz eins in Sachen Gastfreundschaft geht in Kitzbühel ganz klar an das Krone Weltcup Haus (im Video). Kein Wunder, dass sich nach der Hahnenkammabfahrt die Prominenz aus Politik, Kultur und natürlich Sport ein Stelldichein gab. Niederösterreichs Landeshauptfrau gratuliert der „Krone“ zur gemütlichsten Partylocation des Hahnekammwochenendes.