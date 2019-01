Gestürzte Skifahrer prallten gegen Trafostation

Fast parallel fahren die beiden Deutschen Freitagmittag auf der Tauernabfahrt. Auf dem schmalen Weg zur Mittelstation will der 76-Jährige nach links in die Talabfahrt einbiegen und kollidiert mit dem 38-Jährigen. Beide stürzen, rutschen über die Piste, kommen über den Pistenrand hinaus, fallen etwa fünf Meter über einen Abhang hinunter und prallen gegen eine Trafostation. Durch den Anprall an der Betonmauer wird der 76-Jährige schwer verletzt. Er wird nach Erstversorgung durch Mitarbeiter der Liftgesellschaft und der C7-Crew vom Rettungshelikopter ins Klinikum geflogen. Der 38-Jährige erleidet lediglich leichte Verletzungen am rechten Knie.