Marko Arnautovic - jetzt ist seine Zukunft geklärt

Arnautovic schrieb auch, dass er West Ham dankbar sei. „Der Club hat meine Karriere in die richtige Richtung geleitet, seit ich hier bin. Deshalb will ich das Angebot zur Seite stellen und dem Club helfen, so weit wie möglich in der Tabelle nach oben zu klettern und den Cup zu gewinnen.“ Ein Statement zu seiner Zukunft über diese Saison hinaus blieb aus.