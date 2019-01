Chile schickt die Tennis-Legenden voraus

In einer Woche beginnt der große Davis Cup-Schlager in der Salzburg Arena zwischen Österreich und Chile. Die Südamerikaner, die gegen Rot-Weiß-Rot noch makellos sind, kommen schon dieser Tage in der Mozartstadt an. Am Freitag schickte der Gegner seine Tennis-Legenden in Form von Kapitän Nicolas Massu und Assistent Marcelo Rios voraus. Die heimischen Asse (ohne den verletzten Topstar Dominik Thiem) treffen ab Sonntag ein.