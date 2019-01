Der Verkehr ist das Thema im Grödiger Wahlkampf

Sonntagbauer stellt klar: „Der in der Statistik verzeichnete Quellverkehr ist oft aber ein Durchzugsverkehr, weil die Autobahnauffahrt auf Grödiger Boden liegt.“ Der ehemalige Grüne mit seiner Verkehrsplattform hat die Spitzenkandidaten für kommenden Dienstag zur Podiumsdiskussion in der Neuen Mittelschule geladen. „Ich will von allen wissen, was sie zu den Themen Verkehr und Raumordnung zu sagen haben“, erklärt der Initiator und erhofft sich mehr Informationen als bei den Wahlveranstaltungen der Kandidaten – auch für die Bürger.