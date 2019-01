Honig, Hauben und Armbänder aus dem Sonnenstudio

Von Ried bis Kirchdorf

Von hier ziehen sie auch die Fäden in ihren Partnerbetrieben in Oberösterreich, die immer mehr werden. Mini-Versionen des Linzer Geschäfts, so genannte „’s Fachl-Ecken“, gibt’s in Ried im Innkreis im Blumengeschäft Dürlinger, in Linz-Urfahr im Sonnenstudio SunLounge, in Wels im Modegeschäft Glüxmoment und in Kirchdorf an der Krems bei Stilsicher-Floristik. „Wir haben weitere Anfragen, viele sehen es als Ergänzung“, so Reisinger.