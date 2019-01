Demo gegen FPÖ-Ball: „Lasst Nazis nicht regieren“

Deutlich weniger Teilnehmer

Die ab 17 Uhr geltende Sperrzone rund um den Heldenplatz fiel in diesem Jahr kleiner aus als in den Jahren zuvor. Maximal 1900 Beamte waren im Einsatz, laut Polizei etwa ein Drittel weniger als im Jahr 2018. Laut Polizei nahmen an der Demonstration etwa 1600 Menschen teil - deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Die Veranstalter sprachen von 4500 Teilnehmern. Gegen 19.30 Uhr löste sich die Demo auf.