Migrationsexperte warnte 2016 vor Kontrollverlust

Kickl erklärte am Freitagabend, Bezug nehmend auf seine Aussagen zu den Menschenrechten und zum Rechtsstaat: „Ich habe zu keinem Zeitpunkt die Europäische Menschenrechtskonvention oder die Menschenrechte als solche infrage gestellt. Genauso wenig geht aus meinen kritisierten Aussagen hervor, dass irgendjemandem die Menschenrechte abgesprochen werden sollen oder Österreich aus internationalen Verträgen austreten soll. Das hält auch das Regierungsprogramm fest, das ich nie in Zweifel gezogen habe“, so der Innenminister.