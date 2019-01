Im Vorjahr gab es wieder mehr Fälschungen in Tirol

Anteil in Tirol aber trotzdem gering

Trotz allem ist der Anteil von Falschgeld in Tirol insgesamt sehr gering. „Im Vergleich zu den echten Banknoten, die in Tirol in Umlauf sind, ist nur knapp jede 65.000 falsch“, weiß Armin Schneider, Leiter der OeNB West. Sensibel sein und aufs Geld achten sollte man aber trotzdem. „Fühlen – Sehen – Kippen“ heißt die Überprüfungszauberformel.