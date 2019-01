„Können nur auf Resistenz gegen Virus hoffen“

Der Vogel, der am häufigsten in Österreich vorkommt, ist der Spatz. In 45 Prozent der Gärten wurde bei der Winterzählung der Vögel ein solches Exemplar entdeckt. „Die Jahre davor hat die Kohlmeise gewonnen“, so Wichmann. „Heuer war allerdings ein sehr starkes Fichten- und Buchenmastjahr. Das heißt, alle Meisen haben vermutlich genug Nahrung in den Wäldern gefunden und sind dann weniger zu den Futterhäuschen gekommen.“ Das Ranking könne nächstes Jahr daher völlig anders aussehen.