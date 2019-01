Grenzmur: Slowenien soll neues Kraftwerk planen

Dabei hatte es erst im vergangenen September Entwarnung gegeben: Slowenien verzichte auf neue Kraftwerke an der Grenzmur, hieß es. Doch der Friede hielt nicht lange: Wie die steirischen Grünen aus slowenischen Medien erfahren haben, strebt Slowenien bei Ceršak (rund einen Kilometer flussabwärts von Spielfeld) den Bau eines Murkraftwerkes an. Angeblich wurden sogar schon Details in der österreichisch-slowenischen Murkommission besprochen – und ein österreichisches Energieunternehmen soll Interesse an einer Beteiligung bekundet haben.