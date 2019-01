Grippe: Sturm auf die Kärntner Ambulanzen

Allein in Wolfsberg zehn Grippe-Patienten

In Wolfsberg mussten zehn Grippe-Patienten stationär aufgenommen werden. In Villach kommen pro Tag fünf Patienten auf die Station. Insgesamt fünf mussten auf die Intensivstation verlegt werden. Kabeg-Sprecherin Kerstin Wrussnig: „In Villach lagen einige Tage sogar drei Patienten gleichzeitig dort.“ Alle Intensivpatienten waren übrigens nicht gegen die Influenza geimpft. Wrussnig: „Unsere Ärzte raten älteren und chronisch kranken Personen dringend, sich impfen zu lassen. Mit der Grippe ist nicht zu spaßen.“ Auch im ELKI Klagenfurt wird die Lage prekär: Im Spielzimmer der Ambulanz wurde ein Infektionswarteraum eingerichtet.