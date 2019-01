Vierfacher Vater schwebt in akuter Lebensgefahr!

Große Bestürzung in Saigahans

In St. Johann am Walde, das seit der Zeltfestkatastrophe in der Ortschaft Frauschereck landesweit auch unter dem Vulgonamen „Saigahans“ bekannt wurde, ist die Bestürzung groß. Die beiden verunglückten „Haas-Buam“ sind Mitglieder einer im Umkreis legendären Großfamilie, so Bürgermeister Gerhard Berger auf „Krone“-Anfrage: „Das waren ursprünglich einmal 22 Geschwister. Ab dem siebten Kind war nur noch der Landeshauptmann der Firmgöd. Sie stammen von einem Riesenbauernhof an der Gemeindegrenze zwischen Saigahans und Maria Schmolln ab. 15 oder 16 der Geschwister leben noch.“