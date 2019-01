Historischer Tiefstand bei den Polizeikräften

„Der Bezirk Salzburg-Umgebung hat derzeit ein historisches Tief beim Personalstand“, so der Flachgauer Bezirkskommandant Oberst Walter Praschberger in einem Brief am 12. Jänner: „Am Papier wird zwar der systemisierte Bestand von 200 um 4 überschritten, tatsächlich für den Exekutivdienst verfügbar sind im Flachgau nur 151,8 Beamte.“ (Grafik rechts zeigt die Daten vom Sommer 2018).Bezirks-Kommandanten klagen Missstände anDas Beispiel in der Stadt Salzburg zeigt, wie brutal der Personalschnitt bei der Polizei in den letzten Jahren ausfiel: So gab es 2005 noch 593 System-Beamte in der Stadt, 2018 nennt die Polizei gerade noch 486 Planstellen, von denen allerdings nur 399 Beamte Dienst versehen. Nur vier Inspektionen bekamen mehr Personal: Am Flughafen (plus 18), Rathaus, Itzling und Bahnhof. Der Kriminaldienst wurde von 133 Planstellen auf 62 herunter gefahren.