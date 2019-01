Auf Stimmenfang mit Gurkerln und Wafferln

Pannen bei der Landtagswahl 2013

An Einfallsreichtum hat es den Kandidaten bei den vergangenen Wahlen auch nicht gemangelt. Was nicht zwingend heißen musste, dass die anfänglich gut durchdachten Pläne auch aufgegangen sind. So sorgte bei der Landtagswahl das Wahlplakat des Teams Stronach für Lacher im Internet. In bester Photoshop-Manier posierte der Parteigründer mit seinen Mitstreitern Hans Mayr, Otto Konrad und Helmut Naderer vor der Kulisse des Zeller Sees. Der Fauxpas: Das Hintergrundbild wurde gespiegelt. Die Schmittenhöhe sowie die Stadt Zell am See befanden sich plötzlich auf der falschen Seite...