Maierhofer trifft bei Rapid-Sieg in Belek

Es war das dritte Testspiel für Rapid und zugleich das erste Kräftemessen in Belek, wo die Hütteldorfer seit Mittwoch ihre Zelte aufgeschlagen haben: Gegner war der FC Aarau aus der zweiten Schweizer Liga, wo mit Stefan Maierhofer aktuell auch ein Ex-Rapidler unter Vertrag steht. Der Fokus von Trainer Didi Kühbauer lag vor allem auf dem Pressing und das machte sich gleich in den Anfangsminuten bezahlt: Thomas Murg spekulierte richtig und erzwang quasi einen Fehlpass des Torhüters, schnappte sich den Ball und bediente Andrei Ivan, der nur mehr ins Netz einschieben musste - 1:0 (7.). Dann der Auftritt des „Majors“: Eine weite Flanke köpfelte der am langen Eck lauernde Maierhofer gegen die Laufrichtung von Goalie Tobias Knoflach zum 1:1 in die Maschen (18.).