Wasserretter warnen, dass Eisdecken zu dünn sind

Eis durchgängig nicht dick genug

Pressesprecherin Susanne Gillhofer: „Pichlinger und Pleschinger See sind zwar zugefroren, aber das Eis ist durchgängig nicht dick genug, um es gefahrlos betreten zu können.“ In dieselbe Kerbe schlägt Martin Haunschmidt, Ortstellenleiter der Wasserrettung Pleschingersee: „Derzeit hat der See sechs Zentimeter dickes Eis, erst ab zehn Zentimetern gilt es als sicher. Wir sehen an den Fußspuren im Schnee, dass die Leute es schon ausprobieren. Die Spuren reichen bis zehn Meter vom Ufer.“