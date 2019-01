17-Jähriger brach mehrmals bei seinem Nachbarn ein

Der 17-Jährige dürfte im August des Vorjahres die Terrassentür zur ebenerdig gelegenen Wohnung erstamls aufgebrochen haben und so in das Innere gelangt sein. Bei diesem Einbruch erbeutete der Jugendliche Zigaretten und eine geringe Summe an Bargeld. Ebenso dürfte der 17-Jährige im Juli und im Oktober des Vorjahres über die offen stehende Terrassentüre ins Innere derselben Wohnung geschlichen sein. Dabei wurden Zigaretten und ein Feuerzeug gestohlen.