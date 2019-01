Pünktlichkeit von Flugzeugen: „Muss besser werden“

Zehn Millionen Euro sollen für verbesserte Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen investiert werden. 3600 Überwachungskameras wird es dann am Airport geben. „Das Sicherheitsthema ist ein riesiges Thema für uns“, betont Jäger. „Man darf aber nicht vergessen, dass wir jedes Jahr ohnehin 100 Millionen Euro für Sicherheit ausgeben“, so der Flughafenvorstand. Das umfasse das Personal, die eigene Feuerwehr und Ambulanz am Flughafen. Auch das Thema Cyber Security nehme man ernst.