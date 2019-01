Sensationsgold für Müller - Bronze für Steu/Koller

„Unbeschreiblich! Im Weltcup noch nie am Podest gestanden, und dann bei der WM ganz vorne“, sagte Müller im ORF. Seine arrivierteren Teamkollegen konnte an diesem Tag nicht mithalten. Reinhard Egger wurde Sechster (+0,128), Wolfgang Kindl Achter (+0,153), David Gleirscher - Olympiasieger 2018 im „Normalbewerb“ - nur 14. (+0,663). Müllers Freude war nach dem Sensationssieg riesengroß. „Nach dem Verletzungspech in den letzten beiden Jahren bin ich natürlich umso glücklicher und natürlich ist dieser Erfolg auch das Ergebnis des großen internen Konkurrenzkampfs“, so der 21-jährige Bludenzer. Er hatte in Winterberg eine „andere Schiene“ als sonst aufgezogen gehabt. Müller folgte seinem Teamkollegen Kindl außerdem als Weltmeister nach. Für Kindl wurde ein „solider Lauf“ nur mit Platz acht belohnt. „Das muss man so hinnehmen“, sagte er. „Aber wenn die einen auslassen, sind die anderen da. Wichtig ist, dass der Titel in Österreich bleibt.“