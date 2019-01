Danklmaier-Fans hoffen jetzt auf ein WM-Ticket

Daniel Danklmaier war der emotionale Held der Österreich-Fans am Freitag nach der so spektakulären Streif-Abfahrt! Nach seinem Kitz-Sieg im Europacup und den starken Trainings wurde der Steirer sogar von vielen als Geheimfavorit gehandelt. Am Ende reichte es sogar mit Nummer 41 noch zum fünften Platz (+0,94). Danklmaiers Fanclub forderte prompt ein WM-Ticket - siehe Video oben.