Auch Griechen stimmten Namensänderung zu

Bundeskanzler Sebastian Kurz begrüßte die Zustimmung des griechischen Parlaments zur Umbenennung des Nachbarlands als „wirklich historisch“. Die Einigung in dem jahrelangen Streit komme den Menschen in beiden Ländern zugute, schrieb Kurz auf Twitter. Es eröffne dem Balkanstaat den Weg in die Europäische Union, den Österreich „voll unterstützt“.