Schaufeln heißt es auch am Sonntag

Gehsteige, Wege und Stiegenanlagen, die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als drei Metern vorhanden sind, müssen zwischen 6 und 22 Uhr gesäubert werden. Oft nicht bekannt: Ist kein Gehsteig vorhanden, so ist der Straßenrand zu räumen und zu streuen. „Neben der Schneeräumung müssen die Hauseigentümer außerdem Schneewechten und Eisbildungen vom Dach entfernen“, so Dunst.