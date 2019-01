Schneewände schränken beim Abbiegen die Sicht ein

Meterhohe Schneewände auch entlang der Hauptstraßen bereiten derzeit den Autofahrern in den Gauen, in denen die weiße Pracht in Maßen vom Himmel gefallen ist, Sorgen. Denn teilweise sieht man beim Einbiegen in die Hauptstraßen weder links noch rechts aus, es kam deswegen sogar schon zu mehreren Unfällen.