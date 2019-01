Brandanschlag und Hitlergruß bei Donnerstagsdemo

Das kann ja heiter werden: Mit einem Brandanschlag und einem mutmaßlichen Hitlergruß ist es schon im Vorfeld des Akademikerballs in Wien zu höchst fragwürdigen Vorkommnissen gekommen. So schossen Demonstranten im Zuge der jüngsten Donnerstagsdemo mit Pyrotechnik auf das Lokal der Burschenschaft Gothia - eine am Haus befestigte Fahne geriet dabei in Brand. Später tauchten dann Bilder im Netz auf, die ein Gothia-Mitglied beim Hitlergruß zu zeigen scheinen. Der auf den Bildern zu sehende Mann will nur gewunken haben, wie er am Freitag betonte. Der Fotograf des Bildes meinte indessen, der Mann habe wohl provozieren wollen. Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung prüft den Fall. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker drohte im Fall einer Bestätigung der Vorwürfe mit dem Parteiausschluss.