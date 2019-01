„Das gibt mir Selbstvertrauen!“

Die Tipps, die ihr Joachim nach dem ersten Training gegeben hatte, setzte sie Freitag perfekt um. Hat sie da sogar noch den WM-Traum von Åre im Hinterkopf: „Da müsste ich wohl meine Trainingsleistung wiederholen und gewinnen. Aber ehrlich: An das denke ich jetzt nicht. Wir haben in unserem Team schon vier Podestfahrerinnen in der Abfahrt. Für mich ist es wichtig, dass ich mich von Rennen zu Rennen steigere.“ Damit sie irgendwann wieder da hinkommt, wo sie in St. Moritz 2016 schon war: Da feierte sie in der Abfahrt ihren bislang einzigen Sieg im Weltcup.