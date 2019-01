Buwog-Prozess: Nächste Anklage gegen Meischberger

Der größte Korruptionsprozess in der Zweiten Republik wird um eine weitere Anklage reicher. Neben Buwog, Linzer Terminal Tower und den „schwarzen Kassen“ der Telekom Austria wird nun auch der Verkauf der Wiener Villa des ehemaligen FPÖ-Generalsekretärs Walter Meischberger am Straflandesgericht in Wien mitverhandelt. Wie Richterin Marion Hohenecker Ende des Vorjahres bekannt gegeben hat, geht es dabei um den Vorwurf des schweren Betrugs. Die Veräußerung der gut drei Millionen Euro teuren Villa in Döbling war notwendig geworden, nachdem Meischberger - nach Auffliegen der Causa Buwog - bei den Finanzbehörden Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung erstattete.