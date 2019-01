Was die Salzburger Exekutive zur Personal-Not sagt

Eine positive Personalentwicklung verzeichnet die Landespolizeidirektion (LPD) Salzburg für die nächsten Jahre. In den letzten drei Jahren gab es mit 150 Neuzugängen im Jahr 2016, weiteren 103 Zugängen im Jahr 2017 sowie 128 im abgelaufenen Jahr 2018 insgesamt 381 neue Polizistinnen und Polizisten in Salzburg. Dem gegenüber stehen im selben Zeitraum 140 Pensionierungen und 23 sonstige Abgänge. Dieses Plus von 218 Neuzugängen wird sich ab 2019 sukzessive auswirken und in den Folgejahren eine wichtige Unterstützung für die Beamten an der Basis sein.