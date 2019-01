Heute demonstrieren wieder Tausende gegen FPÖ-Ball

Wenn heute Abend Burschenschafter in der Hofburg wieder das Tanzbein schwingen, dann herrscht in Teilen der Wiener Innenstadt der Ausnahmezustand. Wie auch in den vergangenen Jahren formiert sich parallel zum von der FPÖ organisierten Akademikerball ein Protestmarsch - die Veranstalter der Demonstration erwarten sich 2000 bis 3000 Teilnehmer.