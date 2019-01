Golf-Profi Matthias Schwab schafft Cut in Dubai

Mit 3,2 Millionen Dollar ist der European-Tour-Event in Dubai knapp halb so hoch dotiert. Während Schwab wie erhofft mit 3 unter Par als 56. gerade noch den Cut schaffte, hatte Bernd Wiesberger Pech. Trotz eines Eagles und einer Serie von gleich vier Birdies in Folge kam der Burgenländer wegen der 74 vom Auftakt mit seiner 69er-Runde vom Freitag auf insgesamt 1 unter Par. Das war um zwei Schläge zu viel, um als 84. auch am Wochenende in Dubai noch dabei sein zu können.