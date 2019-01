Datenschutz: Bislang über 95.000 Beschwerden in EU

Erst drei Strafen gegen Unternehmen

Nach Angaben der EU-Kommission wurden EU-weit erst drei Strafen gegen Unternehmen nach der seit 25. May 2018 geltenden EU-Datenschutzverordnung verhängt. In Frankreich wurde Google zu 50 Millionen Euro wegen fehlender Zustimmung zu Werbung verurteilt, in Deutschland der Betreiber eines sozialen Netzwerks zu 20.000 Euro wegen fehlender Sicherung von Benutzerdaten, und in Österreich ein Wettcafe wegen illegaler Videoüberwachung zu 5280 Euro.