Kriechmayr hat in Kitz alle Schutzengel der Welt

Da stockte den Ski-Fans gleich mehrmals der Atem. Vincent Kriechmayr, nach dem Wengen-Sieg in Kitzbühel als Mitfavorit an den Start gegangen, hatte am Freitag auf der Streif alle Schutzengel der Welt. Zwei, dreimal, bewies er unglaubliche Körperbeherrschung, verhinderte mit Geschick und Glück, dass ihn die Streif abwarf.