Rapper RAF Camora beehrt die Wiener Stadthalle

Innerhalb kürzester Zeit war die Wiener Stadthalle ausverkauft. Deswegen spielen RAF Camora und Bonez MC auf der Palmen aus Plastik 2-Tour am 24. Februar ein Zusatzkonzert in Österreichs größter Konzertlocation. Mit dem aktuellen Album sorgten die beiden nicht nur für einen Charts-Erfolg, sondern auch für einen neuen Streaming-Rekord und dafür, dass die Zählung - die bestimmt, welche Single in den Charts landet - auf Ö3 geändert werden musste.