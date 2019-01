Helenes Neuer: Erster Auftritt nach Liebes-Outing

Kurz vor Weihnachten gab Helene Fischer überraschend die Trennung von Florian Silbereisen bekannt. Ihr Herz hat die schöne Schlagerqueen aber schon längst wieder verschenkt - an ihren Tänzer Thomas Seitel. Und der hatte am Donnerstag in München seinen allerersten Auftritt nach dem Liebes-Outing.