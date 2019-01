Fast erfroren: Pärchen steckte in Schneesturm fest

Das junge Paar kann sich glücklich schätzen, noch am Leben zu sein. Anfang der Woche brachen die beiden zu einem Ausflug in die Berge im kalifornischen Auburn auf und wurden von einem Schneesturm überrascht. Plötzlich ging es weder vorwärts noch zurück. „Wir haben definitiv unterschätzt, wie schnell sich das Wetter ändern kann“, so der junge Mann in einem Interview.