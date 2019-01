Nach PSG-Krach: Wenger bald neuer Tuchel-Chef?

Sportdirektor Henrique steht in Paris schon länger in der Schusslinie! Schon vor dem geplatzten Deal mit Tuchels Wunschspieler Frenkie de Jong sorgte der Portugiese für großen Ärger beim deutschen Star-Coach. Denn: Erst schaffte er es nicht Lucas Paqueta (er wechselte von Flamengo Rio de Janeiro zum AC Mailand) zu verpflichten, dann auch nicht, Adrien Rabiot länger an den Verein zu binden. Laut französischen Medien soll die Stimmung zwischen Trainer und Sportdirektor schon so arg vergiftet sein, dass de beiden nicht einmal mehr miteinander sprechen. Die Lösung des Problems: Arsene Wenger!