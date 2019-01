Bergung von Julen: Retter fehlen zweieinhalb Meter

Welle der Solidarität

Die Welle der Solidarität und des Mitgefühls ist riesig - weltweit, aber vor allem in Totalan selbst, wie Reporter Alexander Lechner, der für die „Krone“ und ServusTV vor Ort ist, berichtete. Einheimische erzählten von dramatischen Szenen bei einem Rosenkranz-Gebet für Julen in seinem Heimatort El Palo, bei dem viele Tränen geflossen sein sollen. „Wir gehen nicht ohne den Buben“, sagte Julian Diaz, Sprecher der Zivilgarde, am Donnerstag in die Kameras.