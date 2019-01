Unfalldrama: Strafantrag gegen Pionierbootsführer

„Heeres-Boot kenterte: Zwei Mädchen ringen mit dem Tod“ - so titelte die „Krone“ am 2. September des Vorjahres. Wie berichtet, war es bei einem Wochenendcamp für Frauen auf der Donau bei Hainburg zum Drama gekommen: Ein Militärboot kenterte, zwei junge Frauen (18 und 22 Jahre alt), die an dem Schnupperwochenende teilnahmen, gingen über Bord und gerieten unter den Bootsrumpf, rangen mit dem Tod, mussten reanimiert werden und überlebten haarscharf. Sie waren 39 bzw. 45 Minuten unter Wasser! Auf Wunsch der Familien der Verunglückten gibt es über ihren aktuellen Gesundheitszustand keine Informationen.