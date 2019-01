Große Gehaltsverluste für Mütter in Österreich

Nur in Deutschland ist Nachteil noch größer

Die Forscher drücken den langfristigen Einkommensnachteil nach der Geburt eines Kindes in Prozent relativ zum Einkommen im Jahr vor der Geburt des ersten Kindes aus, erklärte Josef Zweimüller von der Universität Zürich. In den skandinavischen Ländern beträgt dieser langfristig etwa 20 bis 30 Prozent, in den englischsprachigen ungefähr 40 Prozent. In Österreich sind es 51 Prozent und in Deutschland 61.