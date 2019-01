Hochverrat! Oberste Staatsverweigerer schuldig

Es war erwartet worden, dass die Urteilsverkündung Stunden dauert, da die Geschworenen insgesamt fast 300 Haupt- und Nebenfragen beantworten mussten. Nach einer guten Stunde war sie am Freitag aber beendet. Es ist übrigens das erste Mal, dass in Österreich in der Zweiten Republik Hochverrat angeklagt wurde.