Nach Elferkrimi: Chelsea folgt ManCity ins Finale

Im Spiel trafen für die Blues N‘Golo Kante (27.) und Eden Hazard (38.). Fernando Llorente sorgte mit seinem Treffer in der 50. Minute für die Verlängerung. Das Hinspiel hatte Tottenham 1:0 gewonnen. Chelsea tritt nun am 24. Februar im Wembleystadion im Endspiel gegen Titelverteidiger Manchester City an.