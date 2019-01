Kehrt Jeff Bridges jetzt als „The Dude“ zurück?

Kehrt „The Dude“ wirklich zurück? Oscar-Preisträger Jeff Bridges gibt mit einem kurzen Video, das er am Donnerstag auf Twitter postete, Rätsel auf. Darin erscheint der Schauspieler in seiner ikonischen Rolle als „The Dude“ aus dem Kultfilm „The Big Lebowski“ von den Coen-Brüdern. In dem 15 Sekunden langen Teaser ist Bridges mit „Dude“-typischer Strickjacke, Sonnenbrille und langer Mähne zu sehen, dabei lacht er kurz in die Kamera (siehe Video oben).