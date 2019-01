Wolfs Wechsel nach Leipzig hat noch ein Nachspiel

Mit 20 Minuten Verspätung hob Flug TP 557 gestern aus München Richtung Portugal ab. Mit einem „Vorsprung“ dank des längsten Trainingslagers der zwölf Bundesliga-Klubs will der Winterkönig am 2. Februar nach Hause zurückkehren. Zehn Tage, darin enthalten zehn Trainingseinheiten, zwei Testspiele: Zeit genug, um sich in Ruhe aufs Frühjahr vorzubereiten. Einen besseren Zeitpunkt zur „Flucht“ in den Süden hätte Hannes Wolf da für die Bekanntgabe des Wechsels zu Leipzig nicht wählen können: