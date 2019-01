Die tollsten Roben der schönsten Frauen

„Heute“-Herausgeberin Eva Dichand verzauberte in einer eleganten, schwarzen Spitzenrobe - und auch der Opernball war vertreten: Die ehemalige Organisatorin Desirée Treichl-Stürgkh - in einer frühlingshaften Robe in Pink, über die zahlreiche Schmetterlinge flatterten - und ihre Nachfolgerin Maria Großbauer, die in ihrer roten Robe viel Bein zeigte, gaben sich die Ehre.