Pepi Treichl weiß genau, wie die Gamsstadt tickt

Warum gehen Kitzbüheler so unbefangen mit den Reichen und Schönen um?

Die Stadt liegt an der Römerstraße, die über den Pass Thurn nach Venedig führt. Es ist seit 1000 Jahren ein ständiges Kommen und Gehen. Der Tourismus liegt daher in unserer DNA. Das beste Beispiel bin ich selbst. Mit zehn Jahren war ich Golfcaddie, barfuß und in Lederhose, ein Bauernbub. Aber nach einem Monat verliert man die Scheu und traut sich auch der Prinzessin in die Augen zu schauen. Und später als Skilehrer und Wanderführer wickelt man diese noblen Gäste wieder mit Charme um den Finger, ohne dass sie es merken.