Trump soll Notverordnung für Mauerbau vorbereiten

Der Streit um eine von Trump verlangte Summe von 5,7 Milliarden Dollar (fünf Millarden Euro) für seinen Wall an der Grenze zu Mexiko hatte die seit inzwischen fast fünf Wochen andauernde Budgetblockade ausgelöst. Trump kündigte am Donnerstag an, die traditionelle Rede zur Lage der Nation erst nach dem Ende des Regierungsstillstandes zu halten. Oppositionsführerin Nancy Pelosi hatte ihn zuvor in ihrer Eigenschaft als Parlamentspräsidentin aus dem Kongress ausgeladen.