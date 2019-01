Papst Franziskus will keine „coolere“ Kirche

Das Oberhaupt der Katholiken war am Mittwoch anlässlich des Weltjugendtags nach Panama gereist. An dem fünftägigen Treffen in dem zentralamerikanischen Land nehmen 200.000 Besucher teil. Aus Österreich sind mehr als 200 Pilger angereist. Eine vom Papst geleitete Abschlussmesse unter freiem Himmel bildet am Sonntag den Höhepunkt des Treffens.