ÖSV-Stars peilen Gams an: Streif-Sieg soll her!

Danklmaier als gefährlicher Außenseiter

In die Rolle des gefährlichen Außenseiters arbeitete sich Daniel Danklmaier dank zweier Kitz-Trainingsbestzeiten im Europacup, des Gewinns der Europacup-Abfahrt und sowie der Ränge drei und vier im Weltcup-Training. „Mir ist es lieber so, als wie wenn ich immer nachdenken muss, was ich falsch mache. So läuft es einfach gerade, das taugt mir richtig“, meinte der Steirer, dem die eisige, unruhige Piste offenbar entgegenkommt. In der ÖSV-Aufstellung stach er Romed Baumann aus. „In Österreich muss man so gute Leistungen bringen, dass man überhaupt dabei ist.“