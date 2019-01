Juniors stehen in kuriosem Playoff im Finale

Dem kuriosen Modus sei dank: Das Hinspiel-7:4 gegen Feldkirch brachte den Jungbullen eine komfortable Ausgangslage. Aufstiegsentscheidend ist bei Gleichstand nach den beiden Halbfinalspielen nämlich die österreichische Grundtabelle der Alps Hockey League (mit den ersten Heim- und Auswärtsspielen gegen heimische Teams). Und da hatten die Juniors die mit Abstand beste Tordifferenz. So hätte auch das zwischenzeitliche 0:3 Donnerstag im Rückspiel in Feldkirch gereicht. Zu spannend sollte es dann aber doch nicht werden. Weil Varejcka im Powerplay in Minute 44 anschrieb, Witting zwei Minuten später das Anschlusstor zum 2:3 gelang. Im Finish ging es Schlag auf Schlag: Klöckl glich aus, 20 Sekunden später führten wieder die Heimischen. Ehe Kokkila doch noch das 4:4 gelang. Womit der Aufstieg zwar fix war. Trotzdem musste in der eigentlich überflüssigen Overtime ein Sieger gefunden werden. Mit Klöckls zweitem Tor (63.) brachten die Jungbullen den Finaleinzug endgültig in trockene Tücher. Trainer Teemu Levijoki resümierte: „Es hat angefangen, wie wir zu Hause aufgehört hatten. Wir sind am Ende zurückgekommen, haben aber gesehen, was es heißt, ‚Playoff-Hockey‘ zu spielen. Es ist sehr gut für uns, diese Spiele vor dem eigentlichen AHL-Playoff zu spielen. Um gegen Lustenau zu bestehen, wird es harte Arbeit von jedem Einzelnen benötigen. Morgen wird regeneriert und wir stellen uns auf den Finalgegner ein.“